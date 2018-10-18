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  3. 18 Ekim 2018 10:10

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Bursa’da okuldan eve giderken başıboş 4 köpeğin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi ölümden döndü.Olay, merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Abdulmetin F., ders bitiminde evine gitmek için okuldan çıktı. Eve gidiş güzergahı üzerinde yürüyen Abdulmetin F. ve 2 arkadaşının önüne çıkan 4 köpek hırlamaya başladı. 3 çocuktan ikisi kaçmayı başarırken, küçük çocuğun peşinden koşan...

Bilgin Pro
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