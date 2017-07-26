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  3. 26 Temmuz 2017 12:50

Köprüde ters dönüş yapan sürücüler kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yıldız girişinde trafik polisine rağmen ters dönüş yapan sürücüler kameralara yansıdı.

Video Galeri
Yeni dolandırıcılık yöntemi forklift kiralama
Yeni dolandırıcılık yöntemi forklift kiralama
Video Galeri
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İstanbulun tarihini aydınlatan 40 yıllık avize ustası
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Çinde akılalmaz kaza
Çinde akılalmaz kaza
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İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar kamerada
Video Galeri
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İzmirin Bayındır ilçesindeki yangın 18 saattir devam ediyor
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