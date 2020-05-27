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  3. 27 Mayıs 2020 14:00

Koronavirüs kısıtlaması kalkınca AVM'ye koştular

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti.

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