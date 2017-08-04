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  3. 04 Ağustos 2017 09:20

Kurtlar Vadisi Vatan - Fragman

FETÖ'nün hain darbe girişimini konu edinen Kurtlar Vadisi Vatan'ın galası dün akşam gerçekleşti.

Video Galeri
''Yeni bir devlet kuruyoruz kurucu lideri de Tayyip Erdoğan''
''Yeni bir devlet kuruyoruz kurucu lideri de Tayyip Erdoğan''
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Esenyurtta 3üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı
Esenyurtta 3üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı
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Kadıköyde ölümlü kaza!
Kadıköyde ölümlü kaza!
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Otogarda asker uğurlama yoğunluğu
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Şanlıurfada trafik kazası: 18 yaralı
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Sel suları aracı sürükledi: 5 yaralı
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