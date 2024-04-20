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Mahkeme önünde bir kişi kendini yaktı

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ABD’nin New York kentinde eski başkan Donald Trump’ın yargılandığı mahkemenin bulunduğu adliyenin önünde bir kişi kendini yaktı.

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