Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahkeme önünde bir kişi kendini yaktı Mahkeme önünde bir kişi kendini yaktı 20 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 09:15 Güncelleme: 20 Nisan 2024 Cumartesi 09:15 ABD’nin New York kentinde eski başkan Donald Trump’ın yargılandığı mahkemenin bulunduğu adliyenin önünde bir kişi kendini yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66235d89d725952b2a0a89e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar TB3'ten bir başarı daha 18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı İntihar ederken kaldırımdaki vatandaşın üstüne düştü Prof. Dr. Naci Görür: ''Fay eğildi, İskenderun çöküyor ve batıyor'' Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Kuşadası'nda av tüfekleriyle dehşet saçanların sonu bu oldu CHP’li başkan yabancı uyrukluların ruhsatsız iş yerlerini kendi elleriyle mühürledi Fren yerine gaza bastı; ortalık savaş alanına döndü Okul müdürü çocuklara cinsel istismardan tutuklandı