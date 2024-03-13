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Marmaray'da bir intihar daha!

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Marmaray'ın Feneryolu istasyonunda yaşanan trajik bir olayda, bir kişi kendini seyir halindeki trenin altına atarak intihar etti. Olay, akşam saatlerinde gerçekleşti.

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