Marmaray'da bir intihar daha!

Marmaray'ın Feneryolu istasyonunda yaşanan trajik bir olayda, bir kişi kendini seyir halindeki trenin altına atarak intihar etti. Olay, akşam saatlerinde gerçekleşti.

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