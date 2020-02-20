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  3. 20 Şubat 2020 22:00

Mehmetçik, çatışmaların yaşandığı Sarmin'de!

Fransız AFP ajansının servis ettiği görüntülere göre TSK mensupları, İdlib ve Serakib arasındaki Sarmin kasabasına ilerliyor. Görüntülerde ağaçlar altında mevzilenen komandolar ve yolda iki kol halinde yürüyen askerler gözüküyor...

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