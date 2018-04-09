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  3. 09 Nisan 2018 12:33

Melih Gökçek'ten ''La Casa De Papel'' bombası

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyanın dilinden düşmeyen ''La Casa De Papel'' adlı dizinin Türkiye'ye özel hazırlanan tanıtım filmiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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