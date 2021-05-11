Mescid-i Aksa'da yürek yakan, kan donduran görüntüler

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bir ağaçta yangın çıkması paniğe neden olurken ortaya çıkan görüntüler ise büyük tepki çekti.

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