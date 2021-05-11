Anasayfa Video Galeriler Gündem Mescid-i Aksa'da yürek yakan, kan donduran görüntüler Mescid-i Aksa'da yürek yakan, kan donduran görüntüler 11 Mayıs 2021 Salı Saat: 07:30 İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bir ağaçta yangın çıkması paniğe neden olurken ortaya çıkan görüntüler ise büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609a0870db4b4b026037cb37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı Tüm ailesini kazada kaybetmişti; 3 yaşındaki Nisa'dan kahreden haber Koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi! İsrail polisi yine saldırdı; yüzlerce yaralı var İstanbul’da barajların doluluk oranları düşüşe geçti Engelli kız yaşadığı kafeste sıkışarak can verdi MSB paylaştı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Tavuk etinden iki kişi öldü... Uzman isimden kritik uyarılar Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya yürüdü