Anasayfa Video Galeriler Gündem Nagihan Karadere gözyaşlarıyla anlattı: Survivor hayatımı altüst etti Nagihan Karadere gözyaşlarıyla anlattı: Survivor hayatımı altüst etti 01 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 12:50 Güncelleme: 01 Şubat 2023 Çarşamba 12:50 Rahim ve göğüs kanserine yakalanan Nagihan Karadere katıldığı programda duygusal anlar yaşadı. ''Survivor benim hayatımı altüst etti'' diyen Karadere, gözyaşlarına hakim olamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63da35e7caf2476cd7051483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadın ''sana kim iş verir'' diyen patronunu pişman etti Trafikte inanılmaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti Sosyal medya imamından olay sözler: ''Hz. Meryem ve Hz. Muhammed evlenecek'' İstanbul'da kan donduran olay! Bebeğini 4'üncü kattan aşağı attı Habertürk canlı yayınında olay! Konuklar birbirine girdi Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağdı... Ahmet Necdet Sezer'den laiklik mesajı - Siyaset - ODATV Murat Bardakçı'dan II. Abdülhamid hakkında dikkat çeken açıklama