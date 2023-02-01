Nagihan Karadere gözyaşlarıyla anlattı: Survivor hayatımı altüst etti

Rahim ve göğüs kanserine yakalanan Nagihan Karadere katıldığı programda duygusal anlar yaşadı. ''Survivor benim hayatımı altüst etti'' diyen Karadere, gözyaşlarına hakim olamadı.

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