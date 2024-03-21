Anasayfa Video Galeriler Gündem Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 20:55 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 20:55 Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc749ba5d97069fa0e4de3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı Savaş uçaklarımız hainlerin inlerini işte böyle vurdu Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi Nusret'in İstanbul'daki restoranına silahlı saldırı Avukata sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı Eş katili 2 yıl kaçabildi; son adresi cezaevi oldu Türkiye'nin en yalnız insanıydı... Mağarada tek başına yaşadı, tek başına öldü