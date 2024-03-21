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  4. Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var

Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var

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Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı.

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