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  3. 16 Mayıs 2018 11:39

Nihat Hatiopoğlu'na ilginç soru

Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu sahur programında izleyicilerden biri ''Gayrimüslim mezarlığında yanlışlıkla Fatiha okudum. Günah mıdır ?'' diye sordu.

Bilgin Pro
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