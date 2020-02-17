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  3. 17 Şubat 2020 11:40

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının evi ilk kez görüntülendi

İstanbul Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in üst katını ev olarak kullandığı ofisinin içi ilk defa fotoğraflandı.

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