Anasayfa Video Galeriler Gündem Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı 19 Ekim 2021 Salı Saat: 14:00 BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Bayraktar bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616ea562fe29350cca6b3993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soylu: ''Türk yargısı bitti demeden bitmez'' Kılıçdaroğlu: ''Onlar malı götürürken...'' Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti Bülent Arınç’tan Erdoğan sorusuna: ''Beni kodese mi tıkacaksınız'' yanıtı Erdoğan: ''Tarihi bir fırsatın heba edildi'' N Kolay 43. İstanbul Maratonu ''Uçan Tişörtlerle'' tanıltıldı Seyir halinde alev aldı! Ölümden kıl payı kurtuldular Takside unutlan çantadan ''servet'' çıktı İki TIR şoförünün yol vermeme inatlaşması felaket getirdi