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Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Bayraktar bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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