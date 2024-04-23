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  4. PKK'ya büyük darbe: 19 terörist öldürüldü

PKK'ya büyük darbe: 19 terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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