Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'ya büyük darbe: 19 terörist öldürüldü PKK'ya büyük darbe: 19 terörist öldürüldü 23 Nisan 2024 Salı Saat: 11:56 Güncelleme: 23 Nisan 2024 Salı 11:56 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662777a67a791d44600f64f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosiklet hırsızından ilginç savunma Deprem sonrası 129 yıllık tarih ortaya çıktı 23 Nisan töreninde ''Puta tapmayın'' gözaltısı 2 askeri helikopter havada çarpıştı: 10 ölü Anıtkabir'de 23 Nisan töreni: Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı 23 Nisan kutlamaları gökyüzünde başladı Parkta 2 sevgiliye ''mahallenin namusu'' dehşeti Kontrolden çıkan kamyon 11 araca çarptıktan sonra iş yerine girdi Burası ne İsviçre, ne Hollanda.... Burası Türkiye...