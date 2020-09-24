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  3. 24 Eylül 2020 15:45

Polise ''Sen zor kullan o zaman görüşürüz'' diyen şahıs adliye sevk edildi

Tuzla'da maske denetiminde polislere zorluk çıkartan ve gözaltına alınırken telefonda aradığı kişiye ''Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin'' diyen şahıs adliyeye sevk edildi.

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