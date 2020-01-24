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  3. 24 Ocak 2020 13:05

Prens Charles, Mike Pence ile el sıkışmadı

Soykırım anma etkinliklerine katılan İngiltere prensi Charles, ABD Başkanı Mike Pence ile el sıkışmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu.

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