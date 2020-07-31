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  3. 31 Temmuz 2020 18:20

Resmi araçla köpeğe ''işkence'' kamerada!

Konya Kandınhanı Çevre Yolu'nda bir köpeğin Kara Yolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir araçla sürüklendiği iddia edildi. Köpeğin sürüklendiği için hayatını kaybettiği belirtildi.

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