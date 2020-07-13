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  3. 13 Temmuz 2020 22:55

Rize'de sel felaketi! Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu!

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Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
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Türkiye'de eş zamanlı denetim! Havadan destek verildi
Türkiye'de eş zamanlı denetim! Havadan destek verildi
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Hakan Bayrakçı'nın zor anları- Elinde bıçakla böyle kovaladı
Hakan Bayrakçı'nın zor anları- Elinde bıçakla böyle kovaladı
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Ağaran Şelalesi yolu trafiği kapattı
Ağaran Şelalesi yolu trafiği kapattı
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Erdoğan'dan ''Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın'' önerisine yanıt
Erdoğan'dan ''Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın'' önerisine yanıt
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Türkiye'nin ilk nil timsahları dünyaya geldi
Türkiye'nin ilk nil timsahları dünyaya geldi
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