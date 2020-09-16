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  3. 16 Eylül 2020 22:00

Rus keşif uçağı, Karadeniz üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı

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Bunun adı vicdansızlık! Otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Bunun adı vicdansızlık! Otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
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Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
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Koronavirüsten korunayım derken kanser olmayın!
Koronavirüsten korunayım derken kanser olmayın!
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Özel Harekat polislerinden nefes kesen eğitim
Özel Harekat polislerinden nefes kesen eğitim
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ABD'de uyuyan adamın ayağını koklayan ayı görüntülendi!
ABD'de uyuyan adamın ayağını koklayan ayı görüntülendi!
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Koronavirüs akciğerleri işte böyle istila ediyor
Koronavirüs akciğerleri işte böyle istila ediyor
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