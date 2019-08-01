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  3. 01 Ağustos 2019 11:09

S-400'ü arabasına yükleyip, Bursa'da dolaştı !

Türkiye'nin Rusya2dan satın aldığı ve ABD ile krize yol açan S-400 hava savunma sistemleri için Bursa'da bir vatandaş, aracına monte ettiği S-400 maketiyle şehrin sokaklarında tur attı.

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