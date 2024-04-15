Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda senede 1 kez nisan ayında açan ve 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla açtı. Laleleri koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 TL olarak belirlendi.

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