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  4. Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL

Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL

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Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda senede 1 kez nisan ayında açan ve 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla açtı. Laleleri koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 TL olarak belirlendi.

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