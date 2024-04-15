Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 15 Nisan 2024 Pazartesi 12:20 Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda senede 1 kez nisan ayında açan ve 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla açtı. Laleleri koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 TL olarak belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cf16a325f764f28013853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Soruyu bilemedi, stüdyoyu terk etti Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını Emekli promosyonunda büyük vurgun İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' Taş Kağıt Makas dizisine sürpriz konuk