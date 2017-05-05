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  3. 05 Mayıs 2017 19:50

Şehre inen yaban domuzu genç kadını kovaladı

Konya’da şehre inen ve genç bir kadını kovalayan yaban domuzu, özel bir hastanenin acil girişinin de camını kırdıktan sonra belediye görevlileri tarafından yakalandı.

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Yazar İskender Paladan gençlere Beni tarihe gömün öğüdü
Yazar İskender Paladan gençlere Beni tarihe gömün öğüdü
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Sahile ölü inek vurdu
Sahile ölü inek vurdu
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Küçük kızı havada yakalayan esnaf o anları anlattı
Küçük kızı havada yakalayan esnaf o anları anlattı
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Valizden kaçak göçmen çıktı
Valizden kaçak göçmen çıktı
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Minik kızı havada yakaladılar: O anlar kamerada
Minik kızı havada yakaladılar: O anlar kamerada
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13. İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu
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