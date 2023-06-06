Anasayfa Video Galeriler Gündem Sel felaketinde akılalmaz görüntüler! Sokakları balıklar bastı Sel felaketinde akılalmaz görüntüler! Sokakları balıklar bastı 06 Haziran 2023 Salı Saat: 18:20 Güncelleme: 06 Haziran 2023 Salı 18:20 Samsun’da yaşanan şiddetli yağışlar sonrası kenti adeta su bastı. O anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647f4ec1e64fe3707361b5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sel felaketinde akılalmaz görüntüler! Olağanüstü durumlar yaşanabilir Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'e çıktı İstanbul'un göbeğinde yılan paniği Ukrayna'da hidroelektrik santrali vuruldu; tahliye başladı Kıskandığı kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı'nın bu görüntüleri olay oldu Dilan Polat'ın kocası ve kız kardeşinin dansı sosyal medyayı salladı: Ağız dolusu küfür... Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi İsmail Saymaz: ''İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için tarih verdi!''