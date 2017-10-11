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  3. 11 Ekim 2017 08:38

Sırp Bakan Türkçe şarkı söyledi, Erdoğan tempo tuttu

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şerefine verilen akşam yemeğinde Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç, ''Osman Aga'' şarkısını Türkçe söyledi.

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