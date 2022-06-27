Anasayfa Video Galeriler Gündem SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 00:20 Yalova'da gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b8cd93dae45d2cb411d313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AFAD, sular altında kalan mahallede vatandaşları botla kurtardı Bir yaşındaki bebeğin mucize kurtuluşu kamerada Mahsun Kırmızıgül: ''Maalesef sesimizi kıstılar'' ''İmamoğlu''nun adı bile yetti; A Spor apar topar yayını kesti Havada korku dolu anlar: Paraşütün ipi koptu 96. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu Meteoroloji uyarmıştı; Çok sayıda ev ve araç sulara gömüldü 5 dakika süren hortum kabusu kamerada! Taksim'de meydan kavgası: Tekme tokat birbirlerine girdiler