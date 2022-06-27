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SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Yalova'da gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.

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