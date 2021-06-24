Anasayfa Video Galeriler Gündem Spiker canlı yayında isyan etti: Maaşlarımızı alamıyoruz Spiker canlı yayında isyan etti: Maaşlarımızı alamıyoruz 24 Haziran 2021 Perşembe Saat: 20:10 Zambiya’da haber bülteni sunan spiker canlı yayında maaşlarını alamadıklarını dile getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d4bc82d6936c0eca71a6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Listede birinci sıradaydı: O ilde vakalar neredeyse sıfırlandı! Eşini öldürüp polislerle çatışmaya girdi İmamoğlu, Bakan'ın da Kanal İstanbul proje alanında olduğunu öğrenince espriyi patlattı Çocuğun eline silah veren kişi muhtar çıktı Saygı Öztürk açıkladı: Cumhurbaşkanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına doğrulama Kanal İstanbul inşaatı böyle görüntülendi Toprağa gömülen köpekleri çocuklar kurtardı ATV'de büyük skandal! Atatürk'ün sözü bizans komutanına söyletildi! Akşener, korumalarının müdahale ettiği gazetecilerden özür diledi