Anasayfa Video Galeriler Gündem Suriyeleriler devletten bedavaya aldığı bebek mamalarını bakın ne yapmış Suriyeleriler devletten bedavaya aldığı bebek mamalarını bakın ne yapmış 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 21:25 Türkiye'nin Suriyeli nüfusu en yüksek olan ili Şanıurfa'da şoke eden olay. Devletin ücretsiz bebek maması yardımı yaptığı Suriyeliler bedavaya aldığı bebek mamalarını at çiftliklerine satmış. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6343120ca851f700e6519ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O ülke kabusu yaşıyor! Tüm hayat sular altında kaldı İstanbul'da korkutan patlama Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Yollar yine çamur nehrine döndü HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var! Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz'' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması Aşiret düğününe katılan Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler İstanbul'da yakalanan dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti