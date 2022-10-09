Suriyeleriler devletten bedavaya aldığı bebek mamalarını bakın ne yapmış

Türkiye'nin Suriyeli nüfusu en yüksek olan ili Şanıurfa'da şoke eden olay. Devletin ücretsiz bebek maması yardımı yaptığı Suriyeliler bedavaya aldığı bebek mamalarını at çiftliklerine satmış.

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