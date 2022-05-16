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''Suriyeliler dönsün'' diyenlere açık tehdit

Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Suriyeliler dönsün” diyenleri açık açık tehdit etti.

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