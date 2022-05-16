Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Suriyeliler dönsün'' diyenlere açık tehdit ''Suriyeliler dönsün'' diyenlere açık tehdit 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 00:25 Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Suriyeliler dönsün” diyenleri açık açık tehdit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62816fc32bd4af26ba2714f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü Kadına şiddete meydan dayağı Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı, şiir okudu Kadına şiddete meydan dayağı Trabzonsporlulardan Fenerbahçelilerin olduğu otobüse saldırı aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu