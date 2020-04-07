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  3. 07 Nisan 2020 08:35

Televizyon ekranlarında ilginç anlar! Koronavirüsle röportaj yaptı

Irak'ta yayın yapan televizyon kanalı Aletejah TV'de çok ilginç anlar yaşandı. Sunucu, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle röportaj yaptı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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