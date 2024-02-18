Anasayfa Video Galeriler Gündem Ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası: 1 yaralı Ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası: 1 yaralı 18 Şubat 2024 Pazar Saat: 22:29 Güncelleme: 18 Şubat 2024 Pazar 22:30 Antalya’da ticari taksi sürücüsü, yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsünü tabanca ile vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d25acdfc2100b8a40c11c7" allowfullscreen></iframe> Etiketler yol verme kavga silahlı yaralama taksi taksici BENZER VİDEOLAR Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu Depremzede kadın 4 çocuğuyla konteynerden atıldı CHP'nin Büyükşehir adayından tepki çeken gaf Dalgıçlar Marmara Denizi'nde batan geminin batığına daldı İki aile arasında meydan savaşı çıktı: Çok sayıda yaralı var Şanlıurfa’da, tartıştığı eski eşini öldürüp intihara kalkıştı Bu köyde 31 yıldır kar voleybolu oynanıyor II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi AK Partili İl Başkanı'ndan polislere: ''Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?''