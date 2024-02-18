  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası: 1 yaralı

Ticari taksi ve motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası: 1 yaralı

Güncelleme:

Antalya’da ticari taksi sürücüsü, yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsünü tabanca ile vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Sitene Ekle

Etiketler yol verme kavga silahlı yaralama taksi taksici
BENZER VİDEOLAR
Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu
Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu
Depremzede kadın 4 çocuğuyla konteynerden atıldı
Depremzede kadın 4 çocuğuyla konteynerden atıldı
CHP'nin Büyükşehir adayından tepki çeken gaf
CHP'nin Büyükşehir adayından tepki çeken gaf
Dalgıçlar Marmara Denizi'nde batan geminin batığına daldı
Dalgıçlar Marmara Denizi'nde batan geminin batığına daldı
İki aile arasında meydan savaşı çıktı: Çok sayıda yaralı var
İki aile arasında meydan savaşı çıktı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa’da, tartıştığı eski eşini öldürüp intihara kalkıştı
Şanlıurfa’da, tartıştığı eski eşini öldürüp intihara kalkıştı
Bu köyde 31 yıldır kar voleybolu oynanıyor
Bu köyde 31 yıldır kar voleybolu oynanıyor
II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
AK Partili İl Başkanı'ndan polislere: ''Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?''
AK Partili İl Başkanı'ndan polislere: ''Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?''