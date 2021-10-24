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  4. Törende kameralar önünde '''Türkçe konuş'' tokadı

Törende kameralar önünde '''Türkçe konuş'' tokadı

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin yeni valisi, eski general Zeynelabidin Hürrem, bir albay tarafından devir teslim töreni sırasında yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.

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