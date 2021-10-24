Anasayfa Video Galeriler Gündem Törende kameralar önünde '''Türkçe konuş'' tokadı Törende kameralar önünde '''Türkçe konuş'' tokadı 24 Ekim 2021 Pazar Saat: 09:06 İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin yeni valisi, eski general Zeynelabidin Hürrem, bir albay tarafından devir teslim töreni sırasında yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6174f7cb68d837736e202913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Olay iddia! Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tuvalette basıldı Polisin belinden aldığı silahla kurşun yağdırdı! O anlar kamerada İstanbul'da kokarca böceği istilası Kanarya Adaları'nda Kerem Bürsin izdihamı Sunucu Ela Rümeysa Cebeci'den aşı isyanı Kim Milyoner Olmak İster'de ''Bizimkiler'' sorusunu bilemeyen yarışmacı çekildi İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı TÜGVA önünde tekme tokat kavga