Anasayfa Video Galeriler Gündem Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 08:20 Güncelleme: 15 Nisan 2024 Pazartesi 08:20 İzmir’de en büyüğü 19 en küçüğü 16 yaşında olan 6 genç bir trans bireyin çantasını gasp edip, darp etti. Korkunç saldırı kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cb92a9b8c9db2d6032fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' İstanbul'da yine eski eş cinayeti İranlı şarkıcının Türkiye konseri savaş alanına döndü Yolcu otobüsünde soda şişeli psikopat dehşeti Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı