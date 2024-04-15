Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı

İzmir’de en büyüğü 19 en küçüğü 16 yaşında olan 6 genç bir trans bireyin çantasını gasp edip, darp etti. Korkunç saldırı kameralara yansıdı.

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