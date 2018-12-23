  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Aralık 2018 12:21

Tsunami konser alanını böyle vurdu ! Dehşete düşüren görüntüler

Endonezya'da en az 168 kişinin öldüğü tsunami felaketinde bir müzik grubunun plajda verdiği konserde yaşananlar kameraya yansıdı.

Bilgin Pro
Video Galeri
İsrail barbarlığı: Kız öğrencileri gözaltına aldılar
İsrail barbarlığı: Kız öğrencileri gözaltına aldılar
Video Galeri
Aydın Menderes törenle anıldı
Aydın Menderes törenle anıldı
Video Galeri
İdam iması yapan o isimlere sert tepki
İdam iması yapan o isimlere sert tepki
Video Galeri
Ölü sayısı 168’e yükseldi
Ölü sayısı 168’e yükseldi
Video Galeri
Kuzey Irak’a hava harekatı: 6 terörist daha
Kuzey Irak’a hava harekatı: 6 terörist daha
Video Galeri
Hudut kartallarından selam var
Hudut kartallarından selam var
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM