Anasayfa Video Galeriler Gündem Turistler yeşille mavinin tadını çıkardılar Turistler yeşille mavinin tadını çıkardılar 22 Haziran 2021 Salı Saat: 16:10 Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerin gelmesiyle günübirlik tur tekneleri seferlerine başlar başlamaz yoğun bir ilgiyle karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d1e15d4a86d27bfb0b42a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira'' diyerek ağaçlarını... Sezgin Baran Korkmaz Habertürk'e de gitmiş 28 saatte 10 katlı bina diktiler Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Turistlere ''ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin'' uyarısı Karasu Nehri'nde endişelendiren görüntüler Yaş 70 iş bitmiş diyenlere selam olsun! Bakın 72'lik Ali amcanın vücut yaşı kaç çıktı! Prof. Dr. Erdem Yeşilada ''Koronavirüsü yok ediyor'' diyerek duyurdu Suriye'den gelmiş! Bombacı terörist böyle yakalandı