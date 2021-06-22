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Turistler yeşille mavinin tadını çıkardılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turist ve tatilcilerin gelmesiyle günübirlik tur tekneleri seferlerine başlar başlamaz yoğun bir ilgiyle karşılandı.

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