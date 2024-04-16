Anasayfa Video Galeriler Gündem Uzman çavuş 112 personelini böyle ısırdı Uzman çavuş 112 personelini böyle ısırdı 16 Nisan 2024 Salı Saat: 11:20 Güncelleme: 16 Nisan 2024 Salı 11:20 Tekirdağ'da trafik kazasına müdahale eden 112 Acil Ambulans personeline saldıran jandarma uzman çavuş, şoföre sarılır gibi yaparak ısırdı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661e34dd8c8d18f87b08f193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eski patron dehşeti: Tetikçi tutup kurşun yağdırttı Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı Bağ evinde dehşet: Karı-koca ölü bulundu Enkaz kentte çiftçinin yüzünü güldüren hasat Her derde deva: Doğu'nun muzu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı İstanbul'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi Dünyanın en zehirli türlerinden biri Türkiye'de görüldü Korkunç kaza... Otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı var Kırmızı bültenli bir suç örgütü lideri daha İstanbul'da yakalandı