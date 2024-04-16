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  4. Uzman çavuş 112 personelini böyle ısırdı

Uzman çavuş 112 personelini böyle ısırdı

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Tekirdağ'da trafik kazasına müdahale eden 112 Acil Ambulans personeline saldıran jandarma uzman çavuş, şoföre sarılır gibi yaparak ısırdı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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