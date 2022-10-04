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  4. ''Yeşil giyen kadınlar'' metroda dehşet saçtı

''Yeşil giyen kadınlar'' metroda dehşet saçtı

Pazar sabahı ABD'nin New York eyaletinde, Times Square metro istasyonunda ilginç bir saldırı girişimi yapıldı.

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