Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Yeşil giyen kadınlar'' metroda dehşet saçtı ''Yeşil giyen kadınlar'' metroda dehşet saçtı 04 Ekim 2022 Salı Saat: 20:30 Pazar sabahı ABD'nin New York eyaletinde, Times Square metro istasyonunda ilginç bir saldırı girişimi yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633c6da8bd969f364c64a243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Merve Boluğur düğününde ilginç anlar: TikTok fenomeninin boynundan zorla altın zinciri aldı MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler İçme suyu barajında korkutan manzara Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak davet İstanbul Boğazı'nda kıyıdan oltayla köpekbalığı yakalandı Gelin arabasından zarf isteyen çocuklara tekme tokat dayak Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi BTP lideri Baş: ''Türkiye ekonomi modeli diye bir şey aslında yok''