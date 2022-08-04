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  4. Yıldız Asyalı sahnede düştü: Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken...

Yıldız Asyalı sahnede düştü: Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken...

Arda Kural ile yıllar sonra bir araya gelmesiyle uzun süre gündemde kalan oyuncu Yıldız Asyalı sahnede düştü.

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