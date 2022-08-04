Anasayfa Video Galeriler Gündem Yıldız Asyalı sahnede düştü: Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken... Yıldız Asyalı sahnede düştü: Kırk yılın başı bir dekolteli dans yapacakken... 04 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 22:30 Arda Kural ile yıllar sonra bir araya gelmesiyle uzun süre gündemde kalan oyuncu Yıldız Asyalı sahnede düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ec1e5ad557d72ccf347f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KPSS skandalıyla gündeme gelen Yediiklim yayınevinin sahibi ÖSYM'yi suçladı Trafikte bıçaklı kavga! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da ''pes'' dedirten hırsızlık AK Partili Şamil Tayyar'a canlı yayında sert yanıt: ''Ağzını çalkala!'' MHP'liler Başbuğları Türkeş'i çabuk unuttu KPSS iptal edildi İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği Boğazı plaj sanan yabancı uyruklu böyle kurtarıldı Doluya aracın içinde yakalanan çift dehşeti yaşadı