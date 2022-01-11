Anasayfa Video Galeriler Gündem Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezdi: İşte dehşete düşüren anlar! Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezdi: İşte dehşete düşüren anlar! 11 Ocak 2022 Salı Saat: 19:21 Başakşehir'de, bir kişi yol kenarındaki bir köpeği cipiyle ezip, kaçarken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ddae6db757bf2bc8232053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nihat Doğan'dan olay yaratan Alişan yorum: Çocuğu evlendikten 7 ay sonra oldu... Spor camiasını yıkan ölüm: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak Türkiye'de ikinci kez bir leopar kameralara yakalandı! Antalya’da 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen Şehzade Korkut Camii 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle gittiği iddiası Meclis'te Çin'de yeni salgın iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı ''Bankanın verdiği dolarlar sahte'' dedi ortalık karıştı Bahçeli'den AYM'ye çağrı: ''Biz TBMM'de terörist istemiyoruz''