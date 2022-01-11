Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezdi: İşte dehşete düşüren anlar!

Başakşehir'de, bir kişi yol kenarındaki bir köpeği cipiyle ezip, kaçarken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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