  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Güncelleme:

Tokat’ta meydana gelen otobüs kazasında devrilen otobüsün altında kalan muavin öldü, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağdı...
Ahmet Necdet Sezer'den laiklik mesajı - Siyaset - ODATV
Murat Bardakçı'dan II. Abdülhamid hakkında dikkat çeken açıklama
Barışma teklifini reddeden dini nikahlı eski eşine dehşeti yaşattı
Düğün salonu savaş alanına döndü!
Korku dolu anlar: 8 yaşındaki çocuğa köpekbalığı saldırdı!
İstanbul'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu
Hülya Avşar'ın sokaktaki maketine bir garip saldırı
İnek, aç kalan kurtlara yem oldu