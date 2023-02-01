Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 01 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 08:20 Güncelleme: 01 Şubat 2023 Çarşamba 08:20 Tokat’ta meydana gelen otobüs kazasında devrilen otobüsün altında kalan muavin öldü, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d9f6954b9cfc76470216c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Lapa lapa yağdı... Ahmet Necdet Sezer'den laiklik mesajı - Siyaset - ODATV Murat Bardakçı'dan II. Abdülhamid hakkında dikkat çeken açıklama Barışma teklifini reddeden dini nikahlı eski eşine dehşeti yaşattı Düğün salonu savaş alanına döndü! Korku dolu anlar: 8 yaşındaki çocuğa köpekbalığı saldırdı! İstanbul'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu Hülya Avşar'ın sokaktaki maketine bir garip saldırı İnek, aç kalan kurtlara yem oldu