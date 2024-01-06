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  4. Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı!

Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı!

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Alaska Havayollarına ait 174 yolcu ve 6 mürettebat bulunan bir yolcu uçağının bir camının havada patlamasının ardından büyük bir panik yaşandı.

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