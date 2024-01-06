Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı! Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı! 06 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:50 Alaska Havayollarına ait 174 yolcu ve 6 mürettebat bulunan bir yolcu uçağının bir camının havada patlamasının ardından büyük bir panik yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659922774899f848b002c603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçırılan öğrenci servisindeki miniklerin panik anları kamerada Depreme canlı yayında yakalandı Türkiye'deki Mossad ajanı camiden çıktı: Vaaz bile vermiş! Afra Saraçoğu'ndan "Yalı Çapkını"na fragman tepkisi Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Çağatay Ulusoy başrolde olduğu Tornacı Mesih'ten ilk fragman Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan ile aynı kareye girme çabası kamerada Canlı yayında kadın sunucuyu heimlich manevrası kurtardı 46 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var!