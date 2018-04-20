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  3. 20 Nisan 2018 10:59

Güneş'in başına isabet eden cisim ve yaşanan olaylar stat kamerasında

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Şenol Güneş’in başına isabet eden cisim ve ardından yaşanan kargaşanın görüntüleri stadyum kameralarına yansıdı.

Bilgin Pro
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