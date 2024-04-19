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23 Nisan Şişli'de coşkuyla kutlanacak

23 Nisan Şişli'de coşkuyla kutlanacak
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şişli Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

“Maçka’da Çocuk Şenliği’ adı altında gün boyu gerçekleşecek etkinliklerin yanı sıra; Atatürk Evi Müzesi önünden başlayıp kortej eşliğinde Maçka Demokrasi Parkı’na “Bayrak Yürüyüşü” yapılacak. 23 Nisan coşkusu, Maçka Demokrasi Parkı’nda DJ Ersin Show ve ünlü sanatçı Hadise’nin konseriyle yaşanacak.
 
Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinliklerimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
 
Program: 
 
18.30 Atatürk Evi Önü Kortej Toplanma
 
19.00 Atatürk Evi Önü Kortej Bayrak Yürüyüşü
 
19.00-20.30 Maçka Demokrasi Parkı - Ersin Show Dj Performans
 
21.00 Maçka Demokrasi Parkı -  Hadise Konseri

23 Nisan Şişli'de coşkuyla kutlanacak - Resim : 1

Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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