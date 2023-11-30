30 Kasım Dünya Şoförler Günü, İETT garajlarında eş zamanlı olarak kutlandı

İETT, 30 Kasım Dünya Şoförler Gününü kaptan şoförleri ve yöneticileri ile beraber birçok garajda eş zamanlı olarak kutladı.

İstanbul’un toplu ulaşımdaki lider kurumu İETT, yaklaşık 12 bin şoförü ile İstanbul’un her noktasında 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

İETT şoförleri İstanbul’da 1 günde; 800 farklı hatta, 55 bin sefer yapıyor, 1 milyon 255 bin km mesafe katediyor ve 4 milyon 800 bin yolcuyu diledikleri noktaya ulaştırıyor.

Türkiye’nin bir ucundan diğerine olan Edirne - Kars arası mesafenin, tam 750 katını 1 günde kateden İETT Şoförlerinin; okula giden bir çocukta, işine giden bir babada, hastaneye giden bir annede, sevdiğine giden bir gönülde ve görevine giden bir askerde, poliste emeği bulunuyor.

İstanbul’un adeta görünmeyen kahramanları olan İETT Şoförlerinin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve diğer İETT yöneticileri tarafından sabah saat 05:00’de bir çok farklı garajda yapılan ziyaretler ile kutlandı.

İETT Yöneticileri, kaptan şoförleri tebrik ettikten sonra dünya şoförler gününün ilk seferine de birlikte yolcu ettiler.