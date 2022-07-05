AB Komisyonu'nun 5 misyonundan birine Bodrum da dahil oldu

Başkan Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda,AB İklim Değişikliği Adaptasyon Misyonu Sözleşmesi’ne imza attı.

Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Bodrum Belediyesi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Emre Köroğlu, AR-GE Proje Birimi Proje Uzmanı Çevre Mühendisi Nilay Karamustafaoğlu, paydaşlar ve vatandaşlar ile basın mensupları katıldı.

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne Türkiye'de 23’üncü, Muğla'da ise ilk imza atan belediye olan Bodrum Belediyesi, iklim krizine yönelik çalışmaları kapsamında Avrupa düzeyinde adım attı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ve AB İklim Uyum Stratejisi’ni destekleyecek olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2030 yılını hedefleyen 5 misyonundan biri olan AB İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişim Misyonuna, Türkiye’den İzmir şehri ve İzmit Belediyesi ile Bodrum Belediyesi dahil oldu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda yapılacak çalışmaların danışmanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, 2015 yılına kadar yapılan çalışmalar sonucu en ucuz ve en temiz olanın güneş enerjisi olduğunun anlaşıldığını ifade ederken Başkan Aras’a böyle güzel bir şeye vesile olduğu için teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişim Misyonu Sözleşmesi’ni imza altına aldıklarını ifade eden Başkan Aras, “Hepimizin aynı fikirde olduğunu düşündüğüm sağlıklı bir toplumun temel ihtiyaçları doğal, kültürel ve estetik çevrenin korunmasıdır. Aynı zamanda güvenli insan ilişkileridir. Bunlar sağlanmadığında toplumların refahı konusunda kalıcı bozulmalar meydana gelir ve bu bozulmaların çevreyle ilgili olanları son derece önemli etkiler yaratabilir. Şüphesiz iklim değişikliğinin zengin biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlere sahip ülkemizdeki doğal ekolojik sistemlerin bileşimini ve üretkenliğini bozacağı ve biyolojik çeşitliliği azaltacağı, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların doğal yaşam alanlarında değişikliklere yol açacağı kaçınılmaz bir gerçek. Bununla birlikte; iklimdeki değişikliğe ve bozulan iklim rejimlerine türlerin tepkisi de farklı düzeyde ve farklı biçimde ilerlemekte. İklim ve aşırı hava koşullarının sıklığı ve şiddeti artıyor. Bu nedenle iklim direncini oluşturan çözümleri hızlandırmamız gerekiyor. Birçok ekosistemin yapısı, üretkenliği ve coğrafî dağılışı da bozulmakta ya da bozulmaya yüz tutmuş durumda. Ancak, bu beklenen ekolojik değişiklilerin birçoğu, iklimdeki değişikliklerin arkasından on yıllardan yüzyıllara kadar gecikebilir. İşte bu gecikmeyi sağlamak bizlerin elinde.” dedi.

“Bu hedefe, hep birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getirerek ulaşacağız.”

Bu misyon uyarlamasının 2030 yılına kadar en az 150 bölge ve topluluğun iklim direncine dönüşümlerini hızlandırmalarını desteklemeyi amaçladığını söyleyen Aras, şöyle devam etti:

“Belediye olarak, İklim Değişikliği konusundaki bilinç ve kararlılığımızı göreve geldiğimiz günden bu yana, attığımız adımlarla göstermeye çalışıyoruz. Hedefimiz 2030 yılana kadar iklim değişikliğine uyumlu, iklim nötr ve akıllı kent olmak. Bodrum'u 2030 yılına kadar profesyonel liderlik ilkeleri doğrultusunda, kararlılıkla sorunları tanımlamış, kentli vatandaşlar ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde ortaklaşa planlayarak, enerji verimli çözümler geliştirip uygulayarak; doğayla uyumlu, döngüsel ekonomi modelini benimseyen, biyoçeşitliliğin kazanıldığı, yaşam kalitesinin iyileştirildiği ve ziyaretçileri için güvenli ve sürdürülebilir ‘İklim Değişikliğine Mükemmel Uyarlanmış, İklim Nötr ve Akıllı Şehir’ olarak diğer kentlere öncü olmasını sağlamak üzere, tüm paydaşlarımızla güçlü bir iş birliği için çalışmalara başladık. Bu hedefteki yolumuzda kent iradesiyle ilerlemek en büyük arzumuz. İnanıyorum ki belediyemiz öncülüğünde bu hedefe hep birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getirerek ulaşacağız.”

Gerçekleştirdiği sunumda; Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa İklim Yasası, Avrupa 2030 İklim Hedefi için Avrupa Birliği Misyonları konularından bahseden AR-GE Proje Birimi Proje Uzmanı Çevre Mühendisi Nilay Karamustafaoğlu, Bodrum Belediyesi olarak bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışmalar ve sonraki adımlarla ilgili bilgiler verdi.

“Tek Bir Dünya, Tek Bir Bodrum”

Sunumun ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişim Misyonu Sözleşmesi’ne imza attı. Bodrum Belediyesi’nin paydaşlarına da bu konuda çok iş düştüğünü ifade eden Aras, “Misyona desteklerini beyan etmek için sözleşmeyi temsil ettiğiniz kurum, kuruluşlarınız adına onaylamanız ve imzacısı olmanız son derece önemli. Sözleşmeyi imzalamayı uygun görecek olanlar, yerel paydaşlar, sivil toplum, iş dünyası, endüstri, araştırma kuruluşları ve vatandaşlarla ilişki kurarak kapsayıcı bir şekilde yerelde iklim direncini oluşturmaya kararlı olduklarını göstermiş olacaklardır. Sözleşme oldukça görünür bir siyasi taahhüttür ancak yasal olarak bağlayıcı değildir. Ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, ortak ama farklılaştırılmış sorumluluk anlayışı ile gerçekçi ve adil çözümlerin bulunması, sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi, biyolojik kaynakların korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi son derece önemlidir. Bütün bunları gerçekleştirebilmenin yaşlı küremiz açısından büyük bir kazanım olduğunu düşünüyor, sözleşmeyi ‘Tek Bir Dünya, Tek Bir Bodrum’ için imzalıyorum.” dedi.

Toplantı sonunda Başkan Aras, basın mensuplarından ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.



