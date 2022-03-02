AB Türkiye Delegasyonu'ndan Başkan Seçer'e ziyaret

Başkan Seçer, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Birimi Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo ve İklim Değişikliği ve Ulaşım Birim Koordinatörü Göktuğ Kara’yla bir araya geldi. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak devam ettirdikleri ulaşım, çevre ve iklim projeleri hakkında temsilcilere bilgi verdi. AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ise Mersin’in potansiyeli yüksek ve önem taşıyan bir kent olduğunu dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Birimi Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo ve İklim Değişikliği ve Ulaşım Birim Koordinatörü Göktuğ Kara ile bir araya geldi.

Seçer, Büyükşehir’in projeleri hakkında bilgi verdi

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak devam ettirdikleri ulaşım, çevre ve iklim projeleri hakkında temsilcilere bilgi verdi. Mersin’in nüfusu itibariyle her türlü proje için uygun bir zemin oluşturduğunu vurgulayan Başkan Seçer, deniz temizliği konusunda da iş birliği yapabileceklerini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri de Mersin’in potansiyeli yüksek ve önem taşıyan bir kent olduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Birimi Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo, kentin potansiyelinin karbonsuzlaşma, iklim değişikliği ile mücadele, enerji tasarrufu, sürdürülebilir ulaşım ve sosyal kalkınma konularında yapılabilecek projelerle değerlendirilebileceğini vurguladı.

Heyet, Başkan Seçer’i ziyaretlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı uzmanlarıyla bir araya gelerek, mevcut ve potansiyel projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.