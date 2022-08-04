ABB, Melih Gökçek'in zırhlı aracını canlı yayında sattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce (ABB) eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınan zırhlı araç ihaleyle 3 milyon 650 bin liraya satıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) israfla mücadele kapsamında geçmiş dönemde alınan lüks araçları teker teker satışa çıkarıyor.

Son olarak eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı araç ihaleyle satışa sunuldu. Araç, ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı.



ABB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV'de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı." denildi.