ABB psikolojik danışmanlık hizmet ağını genişletiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleriyle Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel danışmanlığın yanı sıra çift ve aile terapileri, öğrenci gelişim programları ve ebeveyn eğitimleriyle vatandaşları destekleyen Büyükşehir Belediyesi, “PsikoBilgi” içerikleriyle dijital platformlarda da farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık Merkezleri, Başkentlilere ücretsiz destek sunmayı sürdürüyor. Demetevler, Ulus ve Mamak’taki merkezlerde, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra çift ve aile danışmanlığı çalışmalarıyla da vatandaşların yanında olunuyor.

ABB, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşabilmesi amacıyla Keçiören şubesini de çok yakında hizmete açmaya hazırlanıyor.

DİJİTAL PSİKOLOJİ DESTEĞİ

Merkezlerde yalnızca danışmanlık hizmetleri değil; öğrenci gelişim programları, ebeveyn eğitimleri ve farkındalık seminerleri de düzenleniyor. Çalışmalarla vatandaşların ruh sağlığının desteklenmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze hizmetlerin yanı sıra dijital platformlarda da vatandaşlarla buluşuyor. Sosyal medya üzerinden hazırlanan PsikoBilgi içerikleriyle; öfke yönetimi, dijital bağımlılık, etkili ebeveyn iletişimi ve çiftler arası çatışma yönetimi gibi birçok konuda bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.

ÖĞRENCİ GELİŞİM PROGRAMLARI, SINAV KAYGISI ÇALIŞMALARI, SEMİNERLER…

Öte yandan vatandaşların eğitim, seminer ve grup çalışmalarına katılabildiği Kişisel Gelişim Merkezi de Cemre Parkı’nda hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde; çocuk ve ergenlere yönelik öğrenci gelişim programları, ders çalışma alanları, sınav kaygısı çalışmaları ve seminerlerin yanı sıra evlilik hazırlığında ya da evliliğinin ilk yıllarında olan çiftlere yönelik “Evlilik Rehberim” seminer programı düzenleniyor. Program kapsamında sağlıklı iletişim, empati, problem çözme, aile içi uyum ve güçlü ilişki dinamikleri gibi konular ele alınıyor.

“BURADAYIZ VE HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Klinik Psikolog Cansu Yenidünya, Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Merkezlerimizde, çocuk, ergen ve yetişkinler için bireysel danışmanlığın yanı sıra çift ve aile terapileriyle de tamamen ücretsiz bir destek sağlıyoruz. Sadece psikolojik danışmanlık hizmetleriyle değil, aynı zamanda öğrenci gelişim programlarımız ve aile eğitim seminerlerimizle de daha sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz. Fiziksel olarak merkezlerimize gelemeseler bile dijital platformda da beraberiz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yürüttüğümüz ‘Psiko-Bilgi’ içeriklerimizle; dijital bağımlılıktan çocuklar için öfke yönetimine, etkili ebeveyn iletişiminden çiftler arası çatışma yönetimine kadar pek çok faydalı konu hakkında farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Başkentliler unutmasın ki, biz buradayız ve her zaman yanlarındayız.”

ABB Psikolojik Danışmanlık Merkezleri şu noktalarda hizmet veriyor:

• Demetevler Şubesi – İvedik Cad. No: 93/1 Yenimahalle

• Ulus Şubesi – Kale Mahallesi Anafartalar Caddesi No: 27 Altındağ

• Mamak Şubesi – Mutlu AYM 4. Kat Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No: 56 Akdere

• Kişisel Gelişim Merkezi – Demetevler Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi Cemre Parkı İçi No: 72/1A Yenimahalle