  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB psikolojik danışmanlık hizmet ağını genişletiyor

ABB psikolojik danışmanlık hizmet ağını genişletiyor

ABB psikolojik danışmanlık hizmet ağını genişletiyor
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleriyle Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel danışmanlığın yanı sıra çift ve aile terapileri, öğrenci gelişim programları ve ebeveyn eğitimleriyle vatandaşları destekleyen Büyükşehir Belediyesi, “PsikoBilgi” içerikleriyle dijital platformlarda da farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık Merkezleri, Başkentlilere ücretsiz destek sunmayı sürdürüyor. Demetevler, Ulus ve Mamak’taki merkezlerde, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik bireysel psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra çift ve aile danışmanlığı çalışmalarıyla da vatandaşların yanında olunuyor.

ABB, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşabilmesi amacıyla Keçiören şubesini de çok yakında hizmete açmaya hazırlanıyor. 

DİJİTAL PSİKOLOJİ DESTEĞİ

Merkezlerde yalnızca danışmanlık hizmetleri değil; öğrenci gelişim programları, ebeveyn eğitimleri ve farkındalık seminerleri de düzenleniyor. Çalışmalarla vatandaşların ruh sağlığının desteklenmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze hizmetlerin yanı sıra dijital platformlarda da vatandaşlarla buluşuyor. Sosyal medya üzerinden hazırlanan PsikoBilgi içerikleriyle; öfke yönetimi, dijital bağımlılık, etkili ebeveyn iletişimi ve çiftler arası çatışma yönetimi gibi birçok konuda bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.

ÖĞRENCİ GELİŞİM PROGRAMLARI, SINAV KAYGISI ÇALIŞMALARI, SEMİNERLER…

Öte yandan vatandaşların eğitim, seminer ve grup çalışmalarına katılabildiği Kişisel Gelişim Merkezi de Cemre Parkı’nda hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde; çocuk ve ergenlere yönelik öğrenci gelişim programları, ders çalışma alanları, sınav kaygısı çalışmaları ve seminerlerin yanı sıra evlilik hazırlığında ya da evliliğinin ilk yıllarında olan çiftlere yönelik “Evlilik Rehberim” seminer programı düzenleniyor. Program kapsamında sağlıklı iletişim, empati, problem çözme, aile içi uyum ve güçlü ilişki dinamikleri gibi konular ele alınıyor.

“BURADAYIZ VE HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Klinik Psikolog Cansu Yenidünya, Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Merkezlerimizde, çocuk, ergen ve yetişkinler için bireysel danışmanlığın yanı sıra çift ve aile terapileriyle de tamamen ücretsiz bir destek sağlıyoruz. Sadece psikolojik danışmanlık hizmetleriyle değil, aynı zamanda öğrenci gelişim programlarımız ve aile eğitim seminerlerimizle de daha sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz. Fiziksel olarak merkezlerimize gelemeseler bile dijital platformda da beraberiz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yürüttüğümüz ‘Psiko-Bilgi’ içeriklerimizle; dijital bağımlılıktan çocuklar için öfke yönetimine, etkili ebeveyn iletişiminden çiftler arası çatışma yönetimine kadar pek çok faydalı konu hakkında farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Başkentliler unutmasın ki, biz buradayız ve her zaman yanlarındayız.”

ABB Psikolojik Danışmanlık Merkezleri şu noktalarda hizmet veriyor:

                •             Demetevler Şubesi – İvedik Cad. No: 93/1 Yenimahalle

                •             Ulus Şubesi – Kale Mahallesi Anafartalar Caddesi No: 27 Altındağ

                •             Mamak Şubesi – Mutlu AYM 4. Kat Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi No: 56 Akdere

•           Kişisel Gelişim Merkezi – Demetevler Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi Cemre Parkı İçi No: 72/1A Yenimahalle

Bu Haberleri Kaçırma...

Emekli promosyonlarında yeni rekor... Bankaların ek ödüllü yeni paketi 90 Bin TL'ye dayandı!
Emekli promosyonlarında yeni rekor... Bankaların ek ödüllü yeni paketi 90 Bin TL'ye dayandı!
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir ve Şafak Sezer buluştu: Yıllar içindeki değişimleri olay oldu
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir ve Şafak Sezer buluştu: Yıllar içindeki değişimleri olay oldu
Ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun transparan cesaretine tepki yağdı
Ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun transparan cesaretine tepki yağdı
Sosyal medyanın ''aşırı pahalı'' yemeklerini yapan fenomeninin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Sosyal medyanın ''aşırı pahalı'' yemeklerini yapan fenomeninin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Bahar Candan'dan hayatını kaybeden ablası Nihal Candan ile ilgili olay iddia
Bahar Candan'dan hayatını kaybeden ablası Nihal Candan ile ilgili olay iddia
Denizli'de facia! Kaza yapan yolcu otobüsü alevler içinde kaldı; 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı var!
Denizli'de facia! Kaza yapan yolcu otobüsü alevler içinde kaldı; 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı var!
Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı
Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı
İslam Memiş gram altın, gümüş ve ons altında yeni tahminlerini açıkladı
İslam Memiş gram altın, gümüş ve ons altında yeni tahminlerini açıkladı
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TRT'de Teşkilat düğümü çözüldü; diziye 3 isim birden veda ediyor! TRT'de Teşkilat düğümü çözüldü; diziye 3 isim birden veda ediyor! 62 yaşında ünlü isim yaz sezonunu açtı; fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı! 62 yaşında ünlü isim yaz sezonunu açtı; fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı! Güpegündüz damat dehşeti! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kaçtı! Güpegündüz damat dehşeti! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kaçtı! Akaryakıtta tarihin en büyük indirimi geliyor: Toplam 8 TL 63 kuruşluk indirim yolda Akaryakıtta tarihin en büyük indirimi geliyor: Toplam 8 TL 63 kuruşluk indirim yolda Ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun transparan cesaretine tepki yağdı Ekranların güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun transparan cesaretine tepki yağdı Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir ve Şafak Sezer buluştu: Yıllar içindeki değişimleri olay oldu Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir ve Şafak Sezer buluştu: Yıllar içindeki değişimleri olay oldu İslam Memiş gram altın, gümüş ve ons altında yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş gram altın, gümüş ve ons altında yeni tahminlerini açıkladı Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Emekli ve memur zammında yeni hesap ortaya çıktı; Temmuz'da kim, ne kadar zam alacak ? Emekli ve memur zammında yeni hesap ortaya çıktı; Temmuz'da kim, ne kadar zam alacak ? Bahar Candan'dan hayatını kaybeden ablası Nihal Candan ile ilgili olay iddia Bahar Candan'dan hayatını kaybeden ablası Nihal Candan ile ilgili olay iddia
Emekli promosyonlarında yeni rekor... Bankaların ek ödüllü yeni paketi 90 Bin TL'ye dayandı! Emekli promosyonlarında yeni rekor... Bankaların ek ödüllü yeni paketi 90 Bin TL'ye dayandı! Filenin Sultanları'nın kadrosu ve 2026 Milletler Ligi fikstürü belli oldu Filenin Sultanları'nın kadrosu ve 2026 Milletler Ligi fikstürü belli oldu Ozan Güven'e mekandaki tepkiler sonrası yanındaki Mehmet Aslantuğ sessizliğini bozdu Ozan Güven'e mekandaki tepkiler sonrası yanındaki Mehmet Aslantuğ sessizliğini bozdu Elazığ'da vahşet: Boşanma aşamasındaki cani, eşini 4 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde katletti Elazığ'da vahşet: Boşanma aşamasındaki cani, eşini 4 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde katletti CHP'de Kurultay süreci başlıyor: Özel hakkındaki iddialara çok sert yanıt CHP'de Kurultay süreci başlıyor: Özel hakkındaki iddialara çok sert yanıt ''Anksiyetem tuttu'' diyerek polise çarpıp kaçan kadın sürücünün cezası çok ağır oldu ''Anksiyetem tuttu'' diyerek polise çarpıp kaçan kadın sürücünün cezası çok ağır oldu Yargıtay'dan hakaret yağmurlu boşanma davasında emsal karar! Yargıtay'dan hakaret yağmurlu boşanma davasında emsal karar! Faciaya davetiye çıkardılar! Haliç köprüsünde çocukların ölümüne şovu saniye saniye kamerada! Faciaya davetiye çıkardılar! Haliç köprüsünde çocukların ölümüne şovu saniye saniye kamerada! Sosyal medyanın ''aşırı pahalı'' yemeklerini yapan fenomeninin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı Sosyal medyanın ''aşırı pahalı'' yemeklerini yapan fenomeninin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı İstanbul'da Gezi Parkı yıldönümü alarmı: Çok sayıda metro ve yol kapatıldı! İstanbul'da Gezi Parkı yıldönümü alarmı: Çok sayıda metro ve yol kapatıldı!