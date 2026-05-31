PSG'nin Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası ortalık karıştı: Polisler yaralandı, yülerce gözaltı var!

PSG'nin Arsenal'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından Fransa sokakları savaş alanına döndü. Başkent Paris'teki Şanzelize Caddesi'nde başlayan kutlamalar şiddet olaylarına dönüşürken, çıkan çatışmalarda 7 polis yaralandı ve toplam 416 kişi gözaltına alındı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i devirerek kupaya uzanan Paris Saint-Germain (PSG), tarihi bir zafere imza attı. Ancak bu büyük başarının Fransa'daki yankısı şiddet dolu oldu.

Başta başkent Paris'teki Şanzelize Caddesi olmak üzere ülke genelindeki kutlamalar kontrolden çıkarak polisle taraftarlar arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Yaşanan kaotik olaylarda 7 polis memuru yaralanırken, ülke genelinde 416 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Havai Fişekli Saldırılar ve Kundaklanan Araçlar

Taraftarların Şanzelize Caddesi'ni doldurduğu coşkulu sevinç gösterileri, kısa süre içerisinde yerini vandalizme bıraktı. Güvenlik güçlerine havai fişek ve meşalelerle saldıran bazı gruplar, sokaklardaki araçları ateşe verip çok sayıda mağaza ve iş yerinin camlarını indirdi. Hatta seyir halindeki araçlar hedef alınarak içindeki vatandaşlara yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri, öfkeli kalabalığı dağıtabilmek için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı. Şiddet olayları, kentteki otobüs ve tren seferleri gibi toplu taşıma hizmetlerinin de geçici olarak durdurulmasına veya yavaşlatılmasına neden oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yaşanan şiddet olaylarının ardından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 416 kişiden 280'inin doğrudan Paris'te yakalandığını duyurdu.

Polis yetkilileri, olaylar neticesinde kundaklanan 6 aracın yanı sıra 2 iş yeri ve bir otobüs durağının da ciddi hasar gördüğünü bildirdi.

Tüm bu kaosa rağmen, PSG kafilesinin bugün Paris'te geniş güvenlik önlemleri altında bir zafer geçidi düzenlemesi bekleniyor.

