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  4. 23 Nisan 2019 20:56

Aleyna Tilki, Dünya çocukları ile Sarıyer'de buluştu

Türk pop müziğinin sevilen genç sesi Aleyna Tilki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer’de sahne aldı. Ünlü popçu, seslendirdiği şarkılarla çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı.

Aleyna Tilki, Dünya çocukları ile Sarıyer'de buluştu
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Türkiye’nin en kapsamlı 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne ev sahipliği yapan Sarıyer Belediyesi yurt içi ve yurt dışı olmak üzere farklı kültürlerden gelen 485 çocuğu ağırladı. Bir hafta boyunca kortej yürüyüşleri, halk oyunları performansları, geziler ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu süren şenlik Aleyna Tilki konseriyle son buldu. Dünya çocuklarıyla Sarıyer'de buluşan Aleyna Tilki şarkılarıyla bayram coşkusunu doruğa çıkardı.

ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

23 Nisan programında sahneye çıkan Tilki, şarkılarını 9 ülke, 8 şehirden gelen çocuklarla birlikte söyledi. Bahçeköy Life Park’ta düzenlenen etkinliğe dünyanın dört bir yanından gelen çocukların yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.  Çeşitli oyun grupları ve değişik eğlence araçlarıyla güneşli bir bahar gününün tadını çıkaran Sarıyerliler, dolu dolu bir bayram yaşadı.

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